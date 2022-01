Partie gegen SC Rheindahlen abgebrochen : Beecker Testspiel fällt Nebelwand zum Opfer

Fussball Am Donnerstagabend testete der FC Wegberg-Beeck gegen den Mönchengladbacher A-Ligist SC Rheindahlen. In der zweiten Halbzeit musste die Partie aufgrund der Witterungsverhältnisse abgebrochen werden.

Das Tor des Tages erzielte Jonathan Benteke bei freier Sicht in der Anfangsphase (11.). Nach gut 20 Minuten setzte dann aber der Nebel ein, der immer dichter und dichter wurde. In der Halbzeitpausen merkte FC-Torwart Tiago Estevao an: „Ich sehe meine eigenen Ecken nicht mehr.“ Trotzdem ging es nach der Halbzeitpause wieder zurück aufs Feld. Nach weiteren 13 Minuten war dann aber vorzeitig Schluss.

Wetter in NRW : Am Freitag wird es neblig – Sonne im Süden des Landes

Für Beeck steht nach dem Testspiel am Samstag bei Mittelrheinligist 1. FC Düren (Anstoß 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Niederau) am kommenden Samstag daheim der Regionalliga-Auftakt gegen den VfB Homberg an.