Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer : Wirtschaft im Kreis Heinsberg bleibt in Fahrt

Erkelenzer Land Laut einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer bewertet die Hälfte der Unternehmen im Erkelenzer Land die Lage als positiv. Die Aussichten haben sich allerdings eingetrübt.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen hat jüngst eine Konjunkturumfrage durchgeführt, an der sich 385 Unternehmen mit rund 33.700 Beschäftigten aus der Städteregion Aachen sowie den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg beteiligt haben. Das Ergebnis: Die Wirtschaft in der Region Aachen bleibt trotz pandemiebedingter Einschränkungen in Fahrt. Die Hälfte der Befragten beurteilt ihre gegenwärtige Geschäftslage positiv, nur jeder Achte sei unzufrieden. Die Unternehmerinnen und Unternehmer bewerten ihre aktuelle Situation somit so gut wie im Frühjahr 2019, rund ein Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie.