Armut, Krankenhausbetten, Steuern : So steht der Kreis Heinsberg im Vergleich zu anderen Regionen da

Kreis Heinsberg Wie alt sind die Menschen im Kreis Heinsberg, wie viele Pflegeplätze und Arbeitnehmer gibt es – und wie viele Autos? Wir liefern einen Überblick und zeigen, wo die Region besonders stark ist.

Arbeitende Bevölkerung Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Kreis Heinsberg steigt stetig. Zuletzt wurden in der Region 94.874 Menschen gezählt, die im Kreis Heinsberg in Lohn und Brot stehen. Sie erwirtschafteten ein Bruttoinlandsprodukt von 6,8 Milliarden Euro: Rang 140 von 401. Viersen erreichte im Vergleich mit Platz 96 einen wesentlich besseren Rang, dort werden mehr als 8,9 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Armut Die Mindestsicherungsquote zeigt, wie hoch derjenige Anteil der Personen in der Bevölkerung ist, die Leistungen aus den sozialen Mindestsicherungssystemen in Deutschland erhalten. Das können zum Beispiel Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sein. Die Quote liegt im Kreis Heinsberg bei 7,7 Prozent. Der Kreis nimmt damit Rang 149 ein. Im Kreis Viersen liegt die Quote mit 7,4 Prozent etwas geringer. Damit erreicht der Kreis Viersen Rang 165.