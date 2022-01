Explosionen in Erkelenz : Auto brennt an Tankstelle aus

Foto: Christos Pasvantis 9 Bilder Auto explodiert an Tankstelle

Erkelenz Am Donnerstagmorgen stand an der Shell-Tankstelle an der Krefelder Straße ein Auto in Flammen und brannte völlig aus. Die Ursache ist noch ungeklärt. Mit Bilderstrecke.