In der Volleyball-Oberliga : VC Ratheim betritt unbekanntes Terrain

In der Volleyball-Oberliga

Volleyball-Oberliga Für den ersten Spieltag im neuen Jahr reist der VC Ratheim in der Volleyball-Oberliga zum Meckenheimer SV. Über den Zweitplatzierten ist im Vorfeld wenig bekannt.

Eine Reise ins Ungewisse erwartet den VC Ratheim: Die Volleyball-Oberligisten treffen bei ihrem ersten Auftritt im Jahr 2022 – und dem letzten Spiel der Hinrunde – auf den Meckenheimer SV, über den in Ratheim eigentlich nur bekannt ist, dass nichts bekannt ist. Die Mannschaft war zwar bereits in der vergangenen Saison in der Oberliga, da die Spielzeit wegen der Pandemie allerdings abgebrochen wurde, hatte der VC nie die Gelegenheit, persönlich auf Meckenheim zu treffen.