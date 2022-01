Heinsberg hat schon eine kreative Lösung : Kulturtag als Karnevalsersatz

Erkelenzer Land Die Nachbarn aus der Kreisstadt Heinsberg reagieren mit einem Festival im kommenden Mai auf die erneut ausfallende Karnevalssession.

(RP) Karnevalssitzungen und -umzüge werden im Erkelenzer Land auch in dieser Session allesamt ausfallen. Das haben die Gesellschaften in den vergangenen Wochen Schritt für Schritt bekanntgegeben. Einen kreativen Weg, der einige Nachahmer finden könnte, haben sich nun die benachbarten Karnevalisten aus Heinsberg ausgedacht. Statt dem klassischen Karneval soll es im Frühjahr, wenn sich das Corona-Geschehen hoffentlich wieder entspannt hat, einen „Kulturtag“ geben.

Den „weit mehr als 1000 Botschaftern des rheinischen Kulturgutes Karneval“ wolle die Stadt Heinsberg im Frühjahr in Form eines solchen Kulturfestes eine Plattform bieten, „sich dann hoffentlich vor großem Publikum, auf einer Bühne zu präsentieren“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Die diesbezüglichen Planungen seien zwar noch nicht abgeschlossen. Bürgermeister Louis konnte jedoch schon verraten, dass ein zweitägiges Kulturfestival am 28. und 29. Mai auf dem Burgberg in Heinsberg in Vorbereitung sei.