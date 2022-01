Gespräche zwischen Stadt und Vereinen : Karneval in Kalkar fällt offiziell aus

Karneval in Kalkar fällt offiziell aus

Helau vor dem Kalkarer Rathaus: Auch in diesem Jahr wird man auf solche Bilder verzichten müssen. Archivfoto: MVO Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Bei Gesprächen zwischen Verwaltung und Vereinen sei das „Unvermeidliche geklärt“ worden: Es wird diese Session keine Karnevalsveranstaltungen in Kalkar geben.

(RP) Karneval hat dieser Tage einen schweren Stand. Bereits bei einem Treffen im vergangenen Dezember, zu dem Bürgermeisterin Britta Schulz ins Rathaus eingeladen hatte, hatten die Vertreter der einzelnen Vereine und Initiativen deutliche Zurückhaltung und große Skepsis geäußert, was die Planungen und Durchführung von Veranstaltungen betraf. Man hoffte, möglicherweise andere Formate entwickeln zu können, um den Kindern und den aktiven Gruppen etwas zu bieten.

Die Umzüge in Kalkar und Appeldorn wurden umgehend abgesagt. Bei einem weiteren Treffen konnte nun nur gemeinsam das Unvermeidliche geklärt werden: Es gibt keine Karnevalsveranstaltungen in Kalkar. Gleichwohl seien alle Karnevalisten aus Kalkar, Altkalkar, Appeldorn, Niedermörmter, Wissel und Grieth zuversichtlich, dass die Motivation in den Vereinen hoch bleibt und man sich für die neue Session gut abstimmenen werde, wie es heißt.