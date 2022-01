Grevenbroicher Vereine haben sich geeinigt : Karnevalisten sagen ihre großen Umzüge ab

Der bunte Straßenkarneval in Gustorf, Orken und Hemmerden wird auch in dieser Session ausfallen. Archivfoto: wilp Foto: Wiljo Piel

Grevenbroich Bis zuletzt haben die Jecken aus Orken, Gustorf und Hemmerden darauf gehofft, dass ihre Umzüge stattfinden können. Doch nun haben die Vereine aus Gustorf, Hemmerden und Orken eine gemeinsame Entscheidung getroffen.

Die drei großen Vereine werden erneut auf den Straßenkarneval verzichten. Schon in der vergangenen Session waren die bunten Umzüge der Pandemie zum Opfer gefallen. „Nun ist auch der letzte Funken Hoffnung erloschen – und das jecke Herz weint“, sagt Sven Bronneberg, Vorsitzender der Orkener „Grielächer“. Die Karnevalsgesellschaft hatte bereits im vergangenen Jahr ihre Veranstaltungen im Festzelt abgesagt. „Vor einigen Wochen hatten wir noch die Hoffnung, dass die Umzüge an der frischen Luft stattfinden können“, betont Bronneberg. „Heute sieht es anders aus: Die Corona-Zahlen sind leider nicht wie erhofft nach unten gegangen.“

Traditionell ziehen die „Grielächer“ am Karnevalssamstag durch den Ort, mit rund 350 Teilnehmern in Fußgruppen auf Großwagen. „Schade, dass der Umzug auch in diesem Jahr nicht stattfinden kann“, sagt Bronneberg, der mit seinem Team schon jetzt auf die nächste Session blickt. „Die Planungen für die Proklamation sowie die Herren- und Damensitzung rund um das erste November-Wochenende haben bereits begonnen.“ Und ein Stargast ist auch schon verpflichtet worden: Guido Cantz.

Auch in Gustorf trauern die Jecken um ihren Umzug: „Wir haben uns dazu entschlossen, den Rosenmontagszug abzusagen – schweren Herzens“, sagt Präsidentin Petra Weenen. Schon seit vielen Jahren stellt der „Närrische Sprötz-Trupp“ rund 600 Teilnehmer auf die Beine, um einigen tausend Zuschauern einen tollen Straßenkarneval zu präsentieren. „Eine solch große Menschenmenge lässt sich nicht kontrollieren“, sagt Weenen. „Wir Karnevalisten möchten nicht das Risiko eines Hotspots eingehen.“

Auch in Gustorf haben schon die Vorbereitungen für die nächste Session begonnen: So ist mittlerweile ein (Damen-)Dreigestirn gefunden worden, das im Rahmen der Prunksitzung im November proklamiert werden soll. „Wir gehen mit einer großen Portion Optimismus an diese Sache“, betont Petra Weenen.

Auch die Karnevalsfreunde aus Hemmerden hatten zunächst optimistisch auf ihren Umzug am Fastelovends-Sonntag geblickt. Doch im Austausch mit den befreundeten Vereinen aus Gustorf und Orken hätten sich alle Beteiligten dafür ausgesprochen, „dass die Gesundheit absolute Priorität hat“, sagt Vorsitzender Michael Aretz. „Damit müssen wir dem Winterbrauchtum in Hemmerden leider erneut eine Absage erteilen.“