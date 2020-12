Weihnachtsfeiertage im Erkelenzer Land : Landrat Pusch rät zu Verzicht auf Besuche in Altenheimen

Erkelenzer Land Zurzeit gibt es zehn Patienten, die intensiv beatmet werden müssten und etliche Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Im Beatmungsbereich des Heinsberger Krankenhauses stehen die Ampeln bereits auf rot, in den beiden anderen Krankenhäusern auf gelb, berichtet Pusch.

Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen in der Corona-Pandemie appelliert Landrat Stephan Pusch kurz vor dem Weihnachtsfest an alle Bürger des Erkelenzer Landes, sich in den nächsten Tagen unbedingt an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten und die persönlichen Kontakte auf ein Minimum zu beschränken.