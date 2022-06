Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 21. Juni 2022) : Stadt meldet 336. Todesfall seit Pandemiebeginn

Landesweit sind am Dienstag 17 Corona-Todesfälle gemeldet worden, bundesweit sogar 182. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Ein nachweislich mit Corona infizierter Patient ist im Krankenhaus gestorben. Zudem meldet die Stadt mehr als 300 Neuinfektionen. Die Werte im Überblick.

Das städtische Gesundheitsamt hat am Dienstag, 21. Juni 2022, den 336. Corona-Todesfall in Mönchengladbach seit Beginn der Pandemie gemeldet. Den Angaben zufolge ist ein Covid-Patient des Geburtenjahrgangs 1963 im Krankenhaus gestorben.

Weiter meldet die Stadt am Dienstag, dass 331 Neuinfektionen registriert worden sind. Gleichwohl sinkt die Zahl der akut infizierten Bürger auf 2294 (Vortag: 2335). Das liegt daran, dass mehr Personen wieder als genesen gelten, als sich Bürger neu mit Corona infiziert haben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Vitusstadt bleibt im Vergleich zum Vortag fast unverändert. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert am Dienstag mit 675,1 (Vortag: 677,8) an. Der bundesweite Durchschnitt liegt den Angaben zufolge bei 458,5 (Vortag: 416,0) und der Landesschnitt bei 524,3 (Vortag: 475,5).

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Dienstag, 14.18 Uhr) zwei Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Einer von den beiden wird invasiv beatmet. Deutlich gesunken im Vergleich zum Vortag ist die Zahl der freien Intensivbetten (für Erwachsene) im Stadtgebiet. Laut Divi sind derzeit nur vier der 79 Intensivplätze frei. Das entspricht 5,1 Prozent (Vortag: 10,1 Prozent). Landesweit sind aber noch 11,8 Prozent der Gesamtkapazität (588 von 4998 Intensivbetten) nicht belegt.

Gesundheitsamt meldet 277. Corona-Toten in Krefeld

Neue Impftermine im Kampf gegen Corona : Gesundheitsamt meldet 277. Corona-Toten in Krefeld

Corona in Mönchengladbach

Corona in Mönchengladbach : Städtisches Impfzentrum schließt Ende des Monats

Abwasser in Mönchengladbach wird auf Coronaviren untersucht

Frühwarnsystem in der Pandemie

Frühwarnsystem in der Pandemie : Abwasser in Mönchengladbach wird auf Coronaviren untersucht

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Dienstag tagesaktuell mit 4,26 an – und damit deutlich höher als der am Vortag gemeldete Wert (3,65), der aber nachträglich nach oben korrigiert wurde (auf 4,9). Der Bundesschnitt liegt bei 3,35 (Vortag: 3,05 gemeldet, auf 3,88 korrigiert).