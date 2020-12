Seit 1895 betreibt die Familie Erren ein Fuhrunternehmen und seit 1936 Personenbeförderung in Wegberg und Erkelenz. „Aber so eine Flaute wie durch die Corona-Pandemie ausgelöst, gab es in unserer Branche, gab es in fünf Generationen Taxi Erren noch nie“, sagt Walter Erren (r). Foto: Taxi Erren