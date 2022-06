Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 20. Juni 2022) : Mehr als 850 Neuinfektionen über das Wochenende

Mönchengladbach Die Zahl der Infizierten ist in den vergangenen Tagen nur leicht gestiegen, die Sieben-Tage-Inzidenz aber macht einen Sprung. Die Werte im Überblick.

876 neue Corona-Fälle hat das städtische Gesundheitsamt am Montag, 20. Juni, für das Wochenende – also den Zeitraum von Samstag bis Montag – gemeldet. Das sind mehr als vergangenes Wochenende, an dem 627 Neuinfektionen registriert wurden. Die Zahl der infizierten Bürger liegt den Angaben zufolge bei nun 2335. Am Freitag lag der Wert mit 2274 etwas niedriger.