Corona-Status in Mönchengladbach am 19. Juni 2022 : Inzidenz weiter über dem Durchschnitt

In Möchengladbach hat es am Wochenende laut Landeszentrum Gesundheit mehr als 300 neue positive Corona-Tests gegeben. Foto: dpa/Britta Pedersen

Mönchengladbach Seit Ende Mai gibt es wieder steigende Infektionszahlen in Mönchengladbach. Die Corona-Inzidenz liegt in der Stadt weiter über der in Bund und Land. Das sind die wesentlichen Zahlen vom Wochenende 18. und 19. Juni 2022.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Infektionen Laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW hat es am Freitag und am Samstag insgesamt 361 neue Corona-Infektionen in Mönchengladbach gegeben. Die Stadt veröffentlicht an Wochenenden keine Informationen zu Neuinfektionen bis Sonntagmorgen.

Inzidenz Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach am Sonntag mit 526,4 an. Damit lag die Stadt über dem Bundesdurchschnitt von 421,9 laut RKI und über dem Landesdurchschnitt von 486,9 laut LZG.

Kliniken Am Sonntagnachmittag wurden auf den Intensivstationen der Mönchengladbacher Krankenhäuser zwei Covid-Patienten behandelt, davon wurde einer invasiv beatmet. Von den 79 zur Verfügung stehenden Betten waren noch neun frei (Stand: 15.18 Uhr). Die Hospitalisierungsinzidenz in NRW bezifferte das LZG mit 3,93.

Tote Bislang sind 335 Mönchengladbacher an oder mit Covid-19 gestorben.

(angr)