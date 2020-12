Erkelenzer Land : Corona-Zahlen: 7-Tage-Inzidenz liegt bei 143,6

Erkelenzer Land Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Kreis Heinsberg bei 143,6, aktuell sind 384 Menschen im Kreis positiv auf das Corona-Virus getestet.

384 Menschen in den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg sind aktuell positiv auf das Coronavirus getestet, 158 in Erkelenz, 83 in Hückelhoven, 74 in Wassenberg und 69 in Wegberg. Seit dem 26. Februar gibt es insgesamt 5630 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Heinsberg. Aktuell gelten 679 Personen als noch nicht genesen. Die Zahl der Verstorbenen liegt im Kreis Heinsberg bei 159. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 143,6 pro 100.000 Einwohner. Die Verteilung auf die Städte und Gemeinden stellt sich folgendermaßen dar (Zahl der nachweislich an Covid-19 Erkrankten//Genesene/Verstorbene): Erkelenz (826/635/33), Hückelhoven (893/798/12), Wassenberg (334/253/7), Wegberg (381/309/3).