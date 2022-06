Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 22. Juni 2022) : Nur noch ein Covid-Intensivpatient in der Stadt in Behandlung

Nur noch ein Covid-Intensivpatient in der Stadt in Behandlung

Mönchengladbach Die Zahl ist im Vergleich zum Vortag gesunken. Gleichzeitig meldet die Stadt 402 Neuinfektionen und eine steigende Sieben-Tage-Inzidenz.

2523 Mönchengladbacher (Vortag: 2294) sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 22. Juni. Den Angaben zufolge sind seit dem Vortag 402 Neuinfektionen registriert worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt minimal. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert am Mittwoch mit 680,5 (Vortag: 675,1) an. Der landesweite Durchschnitt liegt den Angaben des Instituts zufolge derzeit bei 551,4 (Vortag: 524,3) und der Bundesschnitt bei 488,7 (Vortag: 458,5).

Laut Divi-Intensivregister wird aktuell nur noch ein Covid-19-Patient in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Dieser Patient wird nicht invasiv beatmet. Die Entwicklung ist dahingehend positiv, als dass in den vergangenen Tagen noch zwei bis drei, Anfang des Monats sogar einmal fünf Covid-Intensivpatienten (teilweise invasiv beatmet) registriert wurden. Von den in Mönchengladbach 79 zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) sind aktuell fünf frei. Das entspricht 6,3 Prozent. Landesweit sind 12,3 Prozent der Intensivbetten (614 von 4999) nicht belegt.