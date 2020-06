Erkelenzer Land : Jetzt doch wieder 79 Corona-Tote im Kreis Heinsberg

Erkelenzer Land Nachdem der Kreis Heinsberg am Montag die Zahl der Corona-Toten nach unten korrigiert hatte, folgte am Dienstag die Rolle rückwärts. Im Erkelenzer Land sinkt die Zahl der Infizierten weiter kontinuierlich.

Verwirrung um die Corona-Statistik des Kreises Heinsberg: Nachdem der Kreis am Montag bekanntgab, aufgrund neuer Befunde nur noch 70 statt 79 Todesfälle zu zählen, folgte am Dienstag die Rolle rückwärts: Die neun Verstorbenen galten laut Kreisverwaltung vor ihrem Tod zwar als von Covid-19 geheilt, nach Expertise des Gesundheitsamtes sei nun aber nicht auszuschließen, dass auch bei Genesenen der Todesfall auf Corona-Spätfolgen zurückzuführen sei. Daher werden sie wieder in die Statistik aufgenommen.