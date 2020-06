Kommunalwahl im Kreis Heinsberg : FDP will Zahl der Mandate verdoppeln

Hückelhoven Beim außerordentlichen FDP-Kreisparteitag haben die Liberalen ihre Direktkandidaten für die Kommunalwahl im September gewählt. Der Vorsitzende Klaus Wagner will eine „gute Mischung“ gefunden haben.

Die Freidemokraten im Kreis Heinsberg haben sich für die Kommunalwahl am 13. September ein ehrgeiziges Ziel gesteckt: die Zahl der Mandate in Kommunen und Kreistag nicht nur deutlich zu erhöhen, sondern nach Möglichkeit auch stärkste Kreistagsfraktion zu werden.

Beim außerordentlichen FDP-Kreisparteitag im Hotel am Park zeigte sich Vorsitzender Klaus Wagner sehr zufrieden mit der Besetzung der Wahlbezirke: „Wir sind gut aufgestellt und haben eine gute Mischung gefunden.“ Erfahrene, aber auch jüngere Kandidaten habe man gewinnen können. Man wolle für einen „Kreis der Chancen“ antreten, betonte der Landtagsabgeordnete Stefan Lenzen und forderte Investitionen in Bereichen wie Bildung, Digitalisierung und Infrastruktur. Lenzen wörtlich: „Corona zeigt, woran es hapert.“ Er hoffe auf eine Verdopplung der Mandate in Städten und im Kreis. Die Liberalen wollen sich, so seine Ankündigung, für eine Entlastung der Kommunen einsetzen.

Als Direktkandidaten treten in Wegberg Lukas Kamp, Nina Meyers und Klaus Wagner für den Kreistag an. In Wassenberg stellen sich Holger Tönnesen sowie Manfred Storms zur Wahl, in Erkelenz Erik Amels, Thorsten Odenthal, Werner Krahe, Marcel Marks und Wolfgang Orth. In Hückelhoven: Sascha Junker, Ruth Klapproth, Felix Bitter und Tino Pakusa. Heinsberg: Stefan Lenzen, Birgit Busch, David Stolz, Heinrich Schmitz. Waldfeucht: Norbert Tholen. Selfkant: Hans Schürgers. Gangelt: Ingrid Heim. Geilenkirchen: Björn Speuser, Holger Koch, Nils Kasper. Übach-Palenberg: Patricia Wiebe, Wolfgang Gudduschat, Jochen Verbeet. Als neuer Hückelhovener FDP-Ortsverbandschef stellte sich Sascha Junker vor. Der Familienvater ist Angestellter einer Fitnessstudiokette.