In der Stadthalle Heinsberg : Grüne bestimmen Kandidaten

In der Stadthalle Heinsberg

Landratskandidatin Ruth Seidl führt die Reserveliste an. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Heinsberg Die Bündnisgrünen haben während der Mitgliederversammlung in der Stadthalle Heinsberg die Weichen für die bevorstehenden Kommunalwahlen im September gestellt. Landratskandidatin Ruth Seidl führt die Reserveliste an.

Als Kreistagskandidaten treten in Wegberg Gerhard Arndt, Marc Ostendorp und Christiane Merz-Valsamidis an, in Wassenberg sind es Ruth Seidl und Jutta Schwinkendorf. Erkelenz: René Steiner, Guido Quirmbach, Maria Sprenger, Britta Kox und Sebastian Keelan. Hückelhoven: Ulrich Horst, Professor Hubert Minkenberg, Bernd Pierich, Ulrike Minkenberg. Heinsberg: Regina Schaaf, Sabrina Grübener, Willi Mispelbaum, Carmen Vondeberg. Waldfeucht: Jörg van den Dolder. Selfkant: Christian Tellers. Gangelt: Frank Donkers. Geilenkirchen: Sofia Tillmanns, Christina Hennen, Jürgen Benden. Übach-Palenberg: Angela Suchan-Reinhardt, Marion Wissing, Martina Czervan-Quintana.