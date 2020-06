Auch im Erkelenzer Land : IHK-Umfrage: Corona trifft Wirtschaft hart

Erkelenzer Land Eine aktuelle Umfrage bestätigt, dass Gastgewerbe und Industrie besonders leiden müssen. Dem kann der Erkelenzer Wolfgang Wahl als Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenberbandes für den Kreis Heinsberg nur beipflichten.

Dass die Corona-Pandemie tiefgreifende Folgen für die Wirtschaft hat, ist in vielen Bereichen zu beobachten. Wie tief, das wollte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen wissen, die auch für die Betriebe im Erkelenzer Land zuständig ist. Eine Konjunkturumfrage unter mehr als 420 Unternehmen förderte zutage, dass die Lagebeurteilung der Unternehmer auf den tiefsten Wert seit Beginn der digitalen Auswertung vor mehr als 30 Jahren rutschte.

Erstaunlich ist, dass die Umfrage ergab, dass im Kreis Heinsberg, wo der corona-bedingte Lockdown schon zwei Wochen früher einsetzte als im Rest der Republik, die Lage noch verhältnismäßig gut eingeschätzt wird. Sind im ganzen IHK-Bezirk Aachen nur 22 Prozent der Befragten zufrieden mit ihrer Lage, so sind es im Kreis Heinsberg immerhin gut 30 Prozent, die gute Geschäfte melden. Positiv ist die Lage vor allem im Großhandel und im Baugewerbe. Bei den Perspektiven herrscht hierzulande allerdings eher Pessimismus, nur 11 Prozent prognostizieren gute Geschäfte, 47 Prozent rechnen eher mit einer rückläufigen Entwicklung. So kann es nicht wundern, dass kein Sektor optimistisch in die Zukunft schaut.