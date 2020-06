Neue Befunde : Neun Corona-Tote weniger im Kreis Heinsberg

Erkelenzer Land Das Gesundheitsamt hat die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Corona-Virus von 79 auf 70 Menschen korrigiert. Grund dafür seien mittlerweile vorliegende neue Befunde. Inzwischen versucht der Kreis auch wieder, Infektionsketten vollständig nachzuvollziehen.

Im Kreis Heinsberg sind nach Erkenntnissen des Gesundheitsamts neun Menschen weniger an oder mit Covid-19 gestorben als bisher angenommen. In der Corona-Statistik führte der Kreis am Montag (Stand: 9 Uhr) nur noch 70 statt zuvor 79 Todesfälle an. Aufgrund mittlerweile vorliegender Befunde sei klar, dass die betreffenden Personen zwar zu einem vorherigen Zeitpunkt mit dem Coronavirus infiziert waren, aber nicht an oder mit Covid-19 gestorben sind, sagte Kreissprecher Ulrich Hollwitz.