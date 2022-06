Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Erzieherinnen bei Brand in Myhler Kita verletzt

Drei Personen mussten nach dem Brand ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Erkelenzer Land Ein Küchenbrand sorgte in Wassenberg bei Mitarbeitern für Rauchvergiftungen. Derweil wurden am Wochenende in gleich drei Städten gestohlene Kleinkrafträder aufgefunden.

Erzieherinnen bei Feuer verletzt Bereits am vergangenen Freitag sind bei einem Brand im Myhler Kindergarten sechs Angestellte durch eingeatmete Rauchgase verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war es in der Küche zu einem Schwelbrand gekommen, den die Personen löschen wollten. Drei von ihnen mussten zur Behandlung ins Krankenhaus. Alle Kinder blieben unverletzt, die Feuerwehr bekam das Feuer schnell in den Griff und lüftete die Räume anschließend.

Gestohlene Kleinkrafträder aufgefunden Zeugen haben am Wochenende in verschiedenen Städten des Erkelenzer Landes insgesamt drei Kleinkrafträder aufgefunden, die wohl zuvor gestohlen wurden. Wie die Polizei mitteilte, fanden Spaziergänger die Räder in Schaufenberg an einem Feld an der Rosemannstraße, in Matzerath an einem Feldweg an der Hückelhovener Straße und in Wassenberg auf einem Firmenparkplatz an der Rurtalstraße. Die Kripo ermittelt.

Kupferdiebe in Wegberg Einbrecher haben sich in der Nacht zu Montag Zugang zu einem Firmengelände an der Industriestraße in Wegberg verschafft. Sie drangen gewaltsam in die Lager- und Werkstatthallen der Firma ein und erbeuteten Kupferdraht.

Einbruch in Wohnung Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in eine Erdgeschosswohnung auf der Vennstraße in Ratheim eingebrochen. Sie erbeuteten eine Geldbörse und Zigaretten.

