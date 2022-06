Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Spaziergängerin in Wegberg von Hund gebissen

Die Polizei sucht die Besitzer des Hundes. Foto: dpa/Fabian Strauch

Erkelenzer Land Nachdem die Besitzer des Hundes sich nicht um die Frau gekümmert haben, erstattete sie Anzeige. In Hückelhoven wurde eine Spardose gestohlen, zudem in Erkelenz ein Blitzer beschädigt.

Hund beißt Spaziergängerin Am Donnerstagabend wurde eine Spaziergängerin in Rath-Anhoven um kurz nach 18 Uhr an einem Teich linksseitig der B 57 von einem dunkeln Hund angesprungen und gebissen. Die Besitzer des Hundes, ein junges Paar, weigerten sich, ihre Personalien anzugeben und entfernten sich in Richtung Isengraben. Der Mann war etwa 18 bis 20 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und von hagerer Statur. Er trug eine schwarze Jogginghose und eine grüne Bomberjacke mit orangefarbenem Innenfutter, blau-silberne Turnschuhe sowie eine schwarze Kappe der Marke Lonsdale.

Seine Begleiterin war etwa 20 Jahre alt, trug ihre braunen Haare zum Zopf gebunden und war mit einem hellen Pullover, einer grünen Jogginghose sowie blau-rot-weißen Sneakern bekleidet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zur Identität der Hundebesitzer machen können. Sie können sich unter der Nummer 02452 920 0 melden.

Autos aufgebrochen Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen kam es zu zwei Auto-Aufbrüchen in Erkelenz. In beiden Fällen verschafften sich die Täter durch Manipulation der Türschlösser Zutritt zum Fahrzeuginnenraum. Die Tatorte befanden sich am Dr.-Josef-Hahn-Platz sowie auf dem Parkdeck des Parkhauses an der Neusser Straße. Dort wurde ein Autoradio geklaut. Es wird ermittelt, ob die Taten miteinander zusammenhängen.

Blitzer beschädigt Unbekannte beschädigten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in Grambusch im Kreuzungsbereich der Landstraßen 3 und 46. Die Täter hatten den Mast der Anlage durchtrennt, an einem Kabel manipuliert und schließlich den Kopf auf die Fahrbahn geworfen.

Spardose gestohlen Am Donnerstag brachen Unbekannte in eine Wohnung auf der Parkhofstraße in Hückelhoven ein. Sie erbeuteten eine Spardose mit Münzgeld.

