Feuerwehreinsatz in Langenfeld : Feuer bricht in Restaurant aus

Feuer bricht in Restaurant aus

Feuerwehreinsatz in Langenfeld

Langenfeld Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten in der Nacht auf Sonntag ausrücken, um einen Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Am frühen Sonntagmorgen, 12.Jun, gegen 3.41 Uhr wurde die Feuerwehr Langenfeld zur Felix-Wankel-Straße gerufen. Dort war im Innenraum eines Restaurants ein Feuer ausgebrochen, das schnell gelöscht werden konnte. Durch zwei Hochleistungslüfter der Feuerwehr wurde Frischluft in das Gebäude gedrückt und so der gesamte Innenraum vom Brandrauch befreit.