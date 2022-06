Keine Verletzten : Schwelbrand auf Düsseldorfer Ausflugsschiff

Düsseldorf Auf einem Ausflugsschiff ist am Samstagmorgen in Düsseldorf ein Feuer ausgebrochen. Die Mannschaft des Schiffes begann schon selbst mit Löscharbeiten ehe die Feuerwehr eintraf. Niemand wurde verletzt.

Am späten Nachmittag wurde die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf über einen Schwelbrand auf einem Ausflugsschiff, welches an einem Anlieger in der Altstadt festgemacht hatte, informiert. Vor Ort stellten die Feuerwehrkräfte einen Schwelbrand im Maschinenraum fest. Die Besatzung des Schiffes hatte schon mit Löscharbeiten begonnen. Um auch die letzten Glutnester zu erreichen, mussten Teiler der Verkleidung abgebaut werden. Besonderheit bei diesem Einsatz war, dass die Einsatzkräfte nur wasserseitig an den Brandherd herankamen. Es wurde niemand verletzt.