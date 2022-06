Turnerinnen beim Niederrhein Cup und der Gaugruppen-Ausscheidung : Nachwuchs des TuS Porselen qualifiziert sich für Rheinische Meisterschaften

Mia Reimann, Hannah Schuhmachers, Emma Becker, Lotte Meiborg, Britta Rütten (v.l.). Foto: Louisa Cüppers

Turnen Fünf Nachwuchsturnerinnen vom TuS Porselen haben sich durch zuletzt sehr gute Leistungen für die Rheinischen Meisterschaftenderrhein qualifiziert. Für den Verein ist das ein historisch gutes Ergebnis.

Beim Niederrhein Cup in Vorst hat Hannah Schuhmachers vom TuS Porselen nach einem fehlerlosen Wettkampf den ersten Platz in ihrer Altersklasse 12/13 in der Leistungsklasse 3 belegt. Die Siegerschärpe bekam die junge Athletin von Nationalturnerin und Olympia-Teilnehmerin Sarah Voss persönlich umgehangen. Zudem waren Lotte Meiborg und Mia Reimann in diesem überregional besetzten Wettkampf am Start.

Beide waren in ihren Altersklassen die jüngsten Jahrgänge und zeigten konstante Wettkämpfe. Lotte Meiborg belegte in der Altersklasse 14/15 im Gesamtklassement einen guten zwölften Platz und konnte sich auch noch für die Finals der besten acht am Sprung und am Balken qualifizieren, die einen Tag später ausgeturnt wurden. Hier konnte sie ihre Platzierung zwar nicht mehr verbessern, aber alleine der Einzug in die Finals war eine kleine Sensation. Mia Reimann startete in ihrer Altersklasse Ü16 in einem großen Starterfeld von 31 Turnerinnen der Leistungsklasse 1. Mit dem 22. Platz konnte sie als Debütantin in dieser Leistungsklasse durchaus zufrieden sein.

Erfolge feierten die TuS-Turnerinnen auch bei der Gaugruppen-Ausscheidung. Leni Beckers belegte trotz eines Sturzes am Balken den zweiten Platz, Hannah Schuhmachers sicherte sich den Sieg ihrer Altersklasse, in selbiger belegte Emma Becker Rang 13. Lotte Meiborg, belegte in der Altersklasse 2007/2008 den vierten Platz. Mia Reimanns (AK 2005/2006) und Britta Rütten (AK 2004 und älter) überzeugten beide jeweils mit dem zweiten Platz.

Somit haben sich mit Leni Beckers, Hannah Schuhmachers, Lotte Meiborg, Mia Reimann und Britta Rütten gleich fünf Turnerinnen für die Rheinischen Meisterschaften am 11. und 12. Juni in Mülheim qualifiziert. „Für den TuS Porselen ist das schon fast ein historisches Ergebnis“, sagt Louisa Cüppers vom Verein.

(RP)