Bezirksligist ist einen Sieg vom Aufstieg entfernt : Der letzte Akt in Helpenstein

Gegen den 1. FC Heinsberg-Lieck hat sich der SV Helpenstein lange schwer getan. Das möchte der Drei-Dörfer-Club am Sonntag verhindern. Foto: Nipko

Fussball-Bezirksliga Mit einem Sieg gegen Tabellenschlusslicht RW Waldenrath/Straeten kann der SV Helpenstein in die Landesliga aufsteigen. Es wäre die Krönung eines packenden Kopf-an-Kopf-Rennens gegen Rasensport Brand.

Am Sonntag, mit dem 30. und damit letzten Spieltag der Saison 2021/2022, entscheidet sich in der Fußball-Bezirksliga, Staffel 4, wer Meister wird und in die Landesliga aufsteigt. Alle Trümpfe in der Hand hat der erst 2019 in die Bezirksliga aufgestiegene SV Helpenstein, der mit einem Sieg im Heimderby gegen RW Viktoria Waldenrath/Straeten, an Dauerrivale DJK Rasensport Brand aufgrund der besseren Tordifferenz vorbeiziehen würde. Der kann sich nämlich nicht mehr wehren, muss nach seinem 28. Saisonpunktspiel tatenlos zusehen.

Der noch Drei-Punktevorsprung der „Kaiserstädter“ wäre – ein Helpensteiner Sieg gegen den Tabellenletzten vorausgesetzt – also dahin, Helpenstein käme auch auf die stattliche Punktzahl von 72. Mit aktuell 72:20 Toren hat Helpenstein da aber jetzt schon die Nase vorn. Brand mit 70:22 Toren also im Hintertreffen. In den direkten Duellen trennten sich Helpenstein und Brand – sowohl in Hin- und Rückrunde – jeweils 1:1. Und für beide gilt: Es waren die einzigen Punktverluste, die man zu Hause zugelassen hat. Der große Unterschied aber: Brand ging in den 28 Partien 23 mal als Sieger vom Platz, spielte drei mal Unentschieden, und verlor zweimal. Das hat der SV Helpenstein in seinen 27 Spielen überhaupt noch nicht zugelassen, ist immer noch ungeschlagen.

Und das soll auch nach der Partie am Sonntag gegen Waldenrath/Straeten noch gelten. Man will aber nicht „nur nicht verlieren“, man will den 22. Saisondreier, gleichbedeutend mit Meisterschaft und Aufstieg in die Landesliga. In Helpenstein ist die Meisterschaft sicher kein Muss, aber enttäuscht wäre man im Lager des Drei-Dörfer-Clubs sicher schon, wenn auf den letzten Drücker diese Chance vertan würde. Das weiß natürlich auch das verantwortliche Trainer-Duo mit „Chef“ André Lehnen und Bruder Mario, die sich nicht verrückt machen lassen, und die Vorbereitung auf dieses Finale genau so gestalten, wie sie das die gesamte Saison getan haben. Also am Mittwoch mit einem kurzen „Nachschwitzen“ nach dem Eicherscheid-Spiel Pfingstmontag (2:1-Sieg nach 0:1-Pausenrückstand), und dann am Freitag mit der Vorbereitung auf das entscheidende Saisonfinale gegen Waldenrath/Straeten.

Gerne erinnert man sich in Helpenstein natürlich an den Hinrundenabschluss bei den Rot-Weißen, weil da deutlich 4:1 gewonnen wurde. Es muss ja nicht wieder so ein klares Ergebnis werden, es muss einfach ein Sieg her. Und der ist dem SV Helpenstein in den beiden letzten Spielen mit jeweils 2:1 ja auch schon gelungen. Zuhause gegen den 1. FC Heinsberg-Lieck, und, wie schon erwähnt, zuletzt bei Germania Eicherscheid.

Nervosität will André Lehnen vor dem alles entscheidenden Spiel nicht aufkommen lassen, weiß aber um die Schwere der Aufgabe. „Wir sind zuversichtlich, dass wir es packen, müssen ruhig und geduldig bleiben. Wir haben aber auch großen Respekt vor dem Gegner, und dessen Trainer Maik Honold“, so Lehnen. „Eine ausgelobte ‚Prämie‘ aus Brand für den Gegner, wie auch schon letzten Montag für Eicherscheid, sollte da keine Rolle spielen“, so Lehnen weiter.