Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Diebstähle und auffällige Autofahrer

Die Polizei hatte erneut viel zu tun. Foto: dpa/Fabian Strauch

Erkelenzer Land Am Wochenende waren Beamte der Heinsberger Kreispolizei wieder unterwegs, dabei fielen erneut Autofahrer auf. Außerdem berichtet die Polizei von Diebstählen.

Tasche aus Pkw entwendet In der Nacht zu Sonntag, 10. April, entwendeten unbekannte Täter eine Tasche aus einem parkenden Pkw. Dieser stand am Fahrbahnrand der Straße In Tenholt.

Diebstähle aus Pkw An der Dinstühlerstraße in Hückelhoven kam es am Samstag, 9. April, zwischen 11.30 und 15.30 Uhr, und Sonntag, 10. April, zu einem Diebstahl von Gegenständen aus einem parkenden Pkw. In beiden Fällen schlugen unbekannte Täter das Fenster eines Fahrzeugs ein und entwendeten aus diesem eine Handtasche. Auch in Doveren entwendeten am Sonntag, 10. April, unbekannte Täter einen Werkzeugkoffer sowie ein Netzwerkswitch aus einem Pkw, der vor einer Wohnanschrift an der Straße Mölleberg in Doveren stand.

Mountainbike aus Schuppen entwendet An der Straße Kreuzherrenpfad in Bellinghoven brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag, 10. April, einen Schuppen auf. Aus diesem entwendeten sie ein Mountainbike der Marke Rose.

Autofahrer bei Kontrolle gestoppt Bei Verkehrskontrollen hat die Kreispolizei Heinsberg am Wochenende in Hückelhoven an der Rheinstraße einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt. Ohne Fahrerlaubnis wurden Autofahrer in Hückelhoven am Markt und in Ratheim an der Millicher Straße angetroffen. Gegen alle wurde eine Anzeige gefertigt und die Weiterfahrt verboten.

(back)