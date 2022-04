Blaulicht-Ticker im Erkelenzer Land : Diebstahl einer Handtasche misslungen

Die Polizei sucht Zeugen wegen eines Deliktes in Hückelhoven. Foto: dpa/Fabian Strauch

Erkelenzer Land Die Polizei bekam es erneut mit verschiedenen Einsätzen zu tun. Unter anderem wurden Fahrzeuge aufgebrochen. In Hückelhoven wollte ein Unbekannter einer Frau die Handtasche stehlen.

Versuchter Handtaschendiebstahl Gegen 8.45 Uhr am Dienstag, 5. April, hat ein unbekannter Täter versucht, einer 36-jährigen Frau aus Hückelhoven an der Dr.-Ruben-Straße die Handtasche zu entreißen. Die Frau hatte zuvor an einem Geldautomaten der Kreissparkasse Bargeld geholt. Weil eine bisher unbekannte Zeugin hinzukam, konnte der Diebstahl verhindert werden und der Täter flüchtete ohne Beute. Bei dem Täter handelte es sich laut Beschreibung um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Mann. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Unter dieser trug er eine schwarze Baseballkappe. Die Polizei bittet die unbekannte Zeugin, sich zu melden. Auch weitere Zeugen werden gesucht. Kontakt: Telefon 02452 9200.

Einbruch in Lagerhalle An der Straße In Gripekoven in Wegberg drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag, 5. April, in eine Lagerhalle ein. Aus mehreren dort abgestellten land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen bauten sie die Lenksysteme aus. Außerdem entwendeten sie einen Werkzeugkasten.

Diebstähle aus Autos In der Nacht zu Dienstag, 5. April, brachen Unbekannte an der Künkeler Straße in Doveren ein Auto auf. Aus diesem entwendeten sie eine Geldbörse mit Bargeld, Geldkarten und persönlichen Dokumenten. Außerdem stahlen einen Angelrschein und Angelausstattung. An der Pfarrer-Thomas-Straße wurde im gleichen Zeitraum ein Auto aufgebrochen. Dieses stand vor der Garage eines Hauses. Die Täter durchsuchten das Handschuhfach und die Mittelkonsole, entwendeten aber nichts.

