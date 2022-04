Blaulichteinsätze im Kreis Heinsberg : Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Hückelhoven/Erkelenz Ein Fußgänger geriet in Hückelhoven unter ein Fahrzeug. Die Person kam in ein Krankenhaus. In Erkelenz wurden ein Roller und ein Transporter gestohlen.

Die Feuerwehr Hückelhoven wurde am 7. April gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Fußgänger im Bereich einer Baustelle an der Jülicher Straße in Hückelhoven mit einem Pkw kollidiert und unter das Fahrzeug geraten. Die alarmierten Kräfte konnten die verletzte Person ohne technisches Gerät schnell aus seiner Zwangslage befreien und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgen. Vor Ort wurde der Patient durch den Rettungsdienst weiter medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Im Einsatz waren der Löschzug 1 Hückelhoven, die Hauptamtliche Wache und Verwaltungsstaffel.

Entwendetes Kleinkraftrad gefunden

Am 9. April zwischen Mitternacht und 9.30 Uhr haben Unbekannte ein Kleinkraftrad mit Versicherungskennzeichen von der Friedensstraße in Hückelhoven entwendet. Während der Anzeigenaufnahme in der Polizeiwache in Hückelhoven ging bei der Leitstelle der Polizei ein Hinweis auf ein aufgefundenes Fahrzeug ein. Hierbei handelte es sich um das entwendete Kleinkraftrad des Geschädigten und konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an den Geschädigten ausgehändigt werden. Täterhinweise liegen nicht vor, die Kriminalpolizei ermittelt.

Zum Diebstahl eines Mercedes Sprinters mit Heinsberger Städtekennung kam es am 8. April in der Zeit von 0.00 bis 6.05 Uhr an der Rosenstraße in Erkelenz. Das berichtet die Polizei. Durch ein eingebautes Ortungssystem konnte der letzte Standort des Transporters durch den Geschädigten benannt und der Polizei übermittelt werden. Eingeleitete Ermittlungen führten zum Auffinden und zur Sicherstellung des Fahrzeuges. Die Ermittlungen dauern an.

Unbekannte Täter stehlen einen Roller

Zwischen dem 7. April, 23.30 Uhr, und 8. April, 8.20 Uhr, wurde auf der Straße Im Mühlenfeld in Erkelenz ein Roller mit Versicherungskennzeichen entwendet. Hinweise zu möglichen Tätern liegen nicht vor. Die Ermittlungen hat die Polizei aufgenommen.

