Familien integrieren : Freizeitangebote in Hückelhoven auch in russischer Sprache

Der zweisprachige Flyer mit Freizeitangeboten ist auf der Homepage der Stadt zu finden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hückelhoven Mit dem bilingualen Flyer möchte die Stadt die Familien schnell integrieren. Für Kinder sind solche Angebote sicher eine willkommene Ablenkung.

Im Stadtrat erklärte Bürgermeister Bernd Jansen am Mittwoch, dass bislang 52 Kinder unter den Geflüchteten aus der Ukraine in Hückelhoven eine kurz- oder auch langfristige Bleibe gefunden haben. Um diese Kinder bestmöglich zu integrieren, sollen sie in die vielfältigen Freizeitangebote der Stadt mit eingebunden werden. Auf der Homepage der Stadt Hückelhoven ist ein Flyer veröffentlicht, der sowohl in deutscher als auch in russischer Sprache die Angebote auflistet. Für die Kinder sind solche Angebote sicher hier und da eine willkommene Ablenkung.

So können Kinder von sechs bis elf Jahren unter anderem am Kindertreff mit dem Namen „Das Nest“ teilnehmen, das montags, mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr in der Königsberger Straße 34 in Ratheim angeboten wird. Der Kindertreff „ChapterOne“ findet montags und dienstags von 16 bis 18 Uhr auf der Goethestraße 59 in Hilfrath statt, der Kindertreff „Katho“ dienstags von 15 bis 18 Uhr am Jugendheim 3. Zudem bietet der BSK-Kolorite e.V. Turnen und Tanzen am Freitag von 16 bis 18 Uhr an. Dies findet auf der Schmitterstraße 24 in Rathheim statt. Außerdem wird ein Mobiler Treff mit dem Namen „YouMo“ angeboten. Dieser findet am mittwochs von 15 bis 17 Uhr, donnerstags von 15 bis 18 Uhr und freitags von 14 bis 17 Uhr auf dem Spielplatz Taubenweg in Milich statt. Eltern-Kind-Turnen wird dienstags von 15 bis 18 Uhr am Parkhof 17 angeboten. Bei Bedarf kann auch ein Elter-Kind-Cafe und eine Krabbelgruppe etabliert werden.

Auch die älteren Kinder sollen nicht zu kurz kommen. Jugendliche ab 12 Jahren können beim „Nest“ montags, mittwochs und freitags von 18 bis 20 Uhr in der Königsberger Straße 34 in Ratheim zusammenkommen. Der Jugendtreff „Rainbow“ findet am montags, dienstags und mittwochs von 16 bis 20 Uhr und freitags von 16 bis 22 Uhr in der Haagstraße 10 statt. Zudem wird Hallenfußball ab 14 Jahren am Freitag von 20 bis 21:30 Uhr in der Dr.-Ruben-Straße 31 angeboten. Sportlich geht es auch samstags von 16 bis 20 Uhr am Parkhof 12 zu, beim Angebot „Sporthalle“ ist der Name Programm.