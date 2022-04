Seilerdorf-Treff in Erkelenz : Es gibt wieder einen Abendmarkt in Holzweiler

Holzweiler Der Seilerdorf-Treff veranstaltet nach einer coronabedingten Pause wieder einen Abendmarkt: am Freitag, 8. April von 15 bis 19.30 Uhr. Auch ein Service-Point insbesondere für Senioren ist in Planung.

Der Seilerdorf-Treff hat sich seit der Gründung 2017 zum Ziel gesetzt, das Dorfleben in Holzweiler weiter zu stärken, um allen Altersgruppen einen lebendigen Lebensmittelpunkt zu bieten. Mit dem Wochenmarkt an jedem Freitag von 15 bis 17 Uhr auf der Brüderstraße, dem sonntäglichen Brötchenverkauf von 7.30 bis 9.30 Uhr im Pfarrheim und dem Sonntagscafé an jedem zweiten Sonntag im Monat von 14 bis 18 Uhr sind erste Versorgungs- und Begegnungsangebote erfolgreich auf den Weg gebracht worden.

Ein Service-Point soll dieses Angebot zukünftig erweitern. Insbesondere Senioren will der Verein so das selbstbestimmte Leben in ihrem angestammten Wohnumfeld erleichtern. Der Service-Point wird Hilfe bei digitalen Dienstleistungen, Alltagsproblemen, Behördengängen und Lebensmittellieferungen bieten. In engen Austausch mit der Stadt Erkelenz hoffen die Vereinsmitglieder, nach der Sanierung der ehemaligen Volksschule starten zu können.