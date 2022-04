„Extrem frustrierend und demotivierend“ : Fast alle Wahlplakate der Grünen in Hückelhoven abgerissen

Überreste eines abgerissenen Plakats der Grünen auf der Hückelhovener Straße. Foto: Grüne Hückelhoven

Hückelhoven Viele Stunden lang hatte die Partei in der vergangenen Woche plakatiert. Nun sind knapp 80 Prozent der Plakate verschwunden. Der Fraktionssprecher sieht eine Verletzung der demokratischen Grundprinzipien.

Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai wirft ihre Schatten voraus. Seit einigen Tagen werden die Bürgerinnen und Bürger auf ihren täglichen Wegen damit konfrontiert. Sie schauen in strahlende aber auch ernste Gesichter, die ihnen von Laternenpfählen oder großflächigen Plakaten entgegenblicken. Bei den Mitgliedern der Grünen in Hückelhoven gibt es nun, wenige Tage, nachdem die ersten Plakate aufgehangen wurden, ordentlich Frust. Denn unbekannte Täter haben einen Großteil der Plakate mutwillig beschädigt oder ganz entfernt. Teilweise hängen nur noch die Kabelbinder, mit denen die Plakate befestigt wurden.

„Wir haben in der letzten Woche bestimmt zwölf Stunden Arbeit investiert, um die 25 Standorte der 50, die wir bestücken dürfen, mit den Plakaten zu behängen“, sagt Fraktionssprecher Hubert Minkenberg, der selbst auch bei windigem Wetter auf der Leiter stand. Die Unbekannten müssten sich schon viel Mühe gegeben haben, sagte er, denn die Plakate hingen teilweise auch recht hoch. Minkenberg schätzt, dass etwa 80 Prozent der aufgehangenen Wahlplakate entfernt wurden. „Das ist nicht nur ein materieller Verlust, sondern auch eine grobe Verletzung demokratischer Grundprinzipien“, sagt er. So ein Politvandalismus sei auch für die Mitglieder extrem frustrierend und demotivierend. Trotzdem werde sich die Fraktion von dem Vandalismus nicht abhalten lassen und neue Plakate aufhängen, kündigt der Hückelhovener an. Den Vandalismus habe er bereits bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Er habe nun die Hoffnung, dass, wo die Polizei im Bilde ist, es nicht zu weiteren dieser Vorfälle komme.