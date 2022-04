Kreis Heinsberg hilft unbürokratisch : Geflüchtete Menschen dürfen Haustiere behalten

Kreis Heinsberg Entgegen erster Verlautbarungen dürfen aus der Ukraine geflüchtete Menschen ihre Haustiere behalten, wenn sie im Kreis Heinsberg untergebracht werden. Es gilt allerdings eine 30-tägige Quarantäne-Pflicht für die Hunde und Katzen.

Sie flüchten vor den schrecklichen Gräueltaten des Angriffskriegs auf ihr Land. Und: Sie bringen ihre Haustiere mit, Hunde und Katzen. Die Einreisebestimmungen wurden dafür eigens gelockert. Wer zunächst in städtischen Unterkünften für Ukrainer eine vorübergehende Bleibe findet, muss sich entgegen erster Verlautbarungen nun doch nicht von seinem Vierbeiner trennen – eine Vorgehensweise, die viele Betroffene strikt ablehnten.

„Wir finden kulante Lösungen“, sagt zum Beispiel Petra Hudler. Die Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Hückelhoven kümmert sich auch um die ukrainischen Flüchtlinge, die in der Gemeinschaftsunterkunft am Baaler Bahnhof untergebracht worden sind. Aber: Auch wenn die Einreise unkompliziert sein soll, gilt eine 30-tägige Quarantäne-Pflicht für die Hunde und Katzen. Die Besitzer sind verpflichtet, sich an das zuständige Veterinäramt des Kreises Heinsberg zu wenden (02452 133909, veterinaeramt@kreis-heinsberg.de). Konkret geht es um die Gefahr einer möglichen Tollwut-Einschleppung.