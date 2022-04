Blaulicht-Ticker im Erkelenzer Land : Falsche Mahnschreiben im Umlauf

Erkelenzer Land Die Polizei warnt vor falschen Mahnschreiben, die derzeit im Umlauf sind. Bürger im Erkelenzer Land werden auf dem Postweg von einem angeblichen Anwaltsbüro dazu aufgefordert, Geldbeträge im mittleren dreistelligen Bereich zu überweisen.

Falsche Mahnschreiben im Umlauf In den vergangenen Tagen haben sich vermehrt Menschen aus dem Kreisgebiet bei der Polizei gemeldet, die ein verdächtiges Mahnschreiben erhalten hatten. Sie erhielten auf dem Postweg vorgerichtliche Mahnschreiben eines angeblichen Münchener Anwaltsbüros. Aus diesen Schreiben ging hervor, dass der vermeintliche Anwalt beauftragt wurde, Geldforderungen aus einer telefonischen Anmeldung bei einem Lottogewinnspiel einzutreiben. Die geforderten Beträge lagen im mittleren dreistelligen Bereich. Den Briefen wurde zudem ein Formular für ein Lastschriftmandat beigefügt. Die Betrüger spielen mit der Angst der Betroffenen. Die Briefe sind personalisiert. Durch Zustellungsvermerke wie zum Beispiel „Keine Nachbarschaftszustellung“ wird zusätzlich ein amtlicher Eindruck erweckt. Die Polizei rät dringend dazu, den geforderten Geldbetrag unter gar keinen Umständen zu überweisen und umgehend Anzeige zu erstatten. Rückfragen beantwortet die Polizei unter 02452 9200.

87-Jähriger von eigenem Auto überrollt Am Donnerstag kam es auf der Jülicher Straße in Hückelhoven zu einem Unfall, bei dem sich ein 87-jähriger Mann schwere Verletzungen zuzog. Gegen 11 Uhr parkte der Senior sein Auto und stieg aus, ohne das Fahrzeug zuvor gegen Wegrollen zu sichern. Als der Mann sich hinter seinem Fahrzeug befand, wurde er von diesem erfasst und überrollt. Der Hückelhovener musste aufgrund seiner Verletzungen von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Dort befindet er sich in stationärer Behandlung.