Kreissparkasse in Erkelenz : Spendengala für Subotic-Stiftung

Kreissparkasse in Erkelenz

Erkelenz Unter dem Titel „Wasser ist Leben“ findet in der Kreissparkasse in Erkelenz eine Spendengala statt. Der Erlös ist für die Neven-Subotic-Stiftung bestimmt. Wo es Eintrittskarten gibt.

Die Kreissparkasse Heinsberg und das Kreiswasserwerk Heinsberg laden am Samstag, 30. April, zu einer Spendengala für sauberes Trinkwasser in die Kreissparkasse in Erkelenz ein. Die Gala trägt den Titel „Wasser ist Leben“ und wird zugunsten der Neven-Subotic-Stiftung veranstaltet.