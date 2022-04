Tagebau Garzweiler : Kreis Heinsberg warnt vor Grundwasserproblemen

Blick in den Tagebau Garzweiler II. Wenn die riesige Grube nicht mehr betrieben wird, befürchten Experten Schäden für das Grundwasser. Foto: dpa/Federico Gambarini

Kreis Heinsberg Durch den Kohleausstieg 2030 bleiben viele offene Fragen. Der Heinsberger Kreistag hat nun ein Positonspapier verabschiedet und stellt klare Forderungen.

(cpas) Der Kreis Heinsberg hat seiner Sorge über die unklare Grundwasser-Situation nach dem voraussichtlichen Braunkohle-Ausstieg im Jahr 2030 Nachdruck verliehen. In einem Positionspapier, das der Kreistag einstimmig verabschiedete, fordert der Kreis die Bundes- und Landesregierung auf, für eine sichere Wasserversorgung Sorge zu tragen und ein „wasserwirtschaftliches Gesamtmanagement“ zu entwickeln. Das Positionspapier ist an die Heinsberger Abgeordneten in Land- und Bundestag sowie die zuständigen Minister geschickt worden.