Dieselklau in Neuss : Diesel wird immer teurer - und in Neuss zum Diebesgut

Diesel wird immer teurer - und in Neuss zum Diebesgut

Dieselklau in Neuss

Diebe entwendeten in Neuss eine vierstellige Literzahl an Dieselkraftstoff. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stefan Sauer

Neuss Diebe haben in Neuss eine vierstellige Literzahl Dieselkraftstoff entwendet. Nach Polizeiangaben zog sich der Diebstahl über mehrere Tage, von Freitag, 01. April, bis Dienstag, 5. April.

Am Dienstag erhielt die Polizei Kenntnis über den außergewöhnlichen Diebstahl. Im angrenzenden Industriegebiet zur B9 entwendeten Unbekannte eine vierstellige Literzahl Dieselkraftstoff unbemerkt. Am Eingangstor des Firmengeländes am Blindeisenweg wurden Kraftstoffreste entdeckt, sodass auszugehen ist, dass die Täter die Beute dort umfüllten.