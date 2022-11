Gemeinsame Aktion von Unternehmerschaft Niederrhein und Currenta : Chemie-Akademie sucht Talente

Ein neuer, motivierter Jahrgang: Die Unternehmerschaft Chemie Niederrhein (von links: Jasmin Lapp, Kirsten Wittke-Lemm und Ralf Schwartz) und Currenta (von rechts: Veronica Krobok und Lisa Toerschen) freuen sich über den Start der 14. Chemie-Akademie Krefeld. Foto: Unternehmerschaft Niederrhein/Unternehmerscaft Niederrhein

Krefeld Jungen und Mädchen der Jahrgangsstufen zehn und elf aus Krefelder Schulen forschen und experimentieren unter der Anleitung von Experten im Chempark Uerdingen

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(sti) Der Start ist erfolgt: Die Chemie-Akademie der Unternehmerschaft Niederrhein, unterstützt von der Currenta als Chempark-Betreiber und -Manager in Uerdingen, geht in die nächste Runde. Schüler der Jahrgänge zehn und elf von Krefelder Gymnasien und Gesamtschulen erleben seit wenigen Tagen wieder Chemie im Krefelder Chempark. Als fester Bestandteil im Angebotskalender gibt die Chemie-Akademie seit 2009 Antworten auf Fragen, wie Aspirin oder Gips hergestellt werden, woher Sodawasser seinen Namen hat und was in den Großanlagen eines Chemie-Unternehmens passiert.

An jedem zweiten Samstag von 8.30 bis 13.30 Uhr führen erfahrene Ausbilder im Ausbildungszentrum der Currenta im Chempark in Krefeld-Uerdingen in die Themenfelder ein und begleiten die Versuche, die die Teilnehmenden in Kleingruppen selbstständig durchführen.

„In der Chemie-Akademie ist Eigeninitiative gefragt“, erläutert Kirsten Wittke-Lemm die Idee hinter dem Angebot. Als Hauptgeschäftsführerin der Unternehmerschaft Chemie Niederrhein freut sie sich, dass junge Menschen hier praxisnah in Laboren und an technischen Anlagen die Arbeit in der Chemiebranche kennenlernen. „Viele Jugendliche haben so in den letzten Jahren ihre Leidenschaft für die Chemie und ihr Talent entdeckt“, resümiert sie. „Wir begegnen auf diesem Weg also potentiellen neuen Fachkräften, die die Branche dringend benötigt.“ Dabei sei die Unternehmerschaft Chemie Niederrhein stets transparent. „Über Geld spricht man nicht?“, fragt der Vorsitzende des Verbandes, Ralf Schwartz. „Wenn wir jungen Menschen die Vorzüge der chemischen Industrie vermitteln wollen, darf aus meiner Sicht auch eine konkrete Info über die Ausbildungsvergütung nicht fehlen“, ergänzt er. „Als Chemikant verdient man im 1. Ausbildungsjahr 1056 Euro. Das kann sich sehen lassen! Also warum nicht darüber sprechen“, so Schwartz. Es zeige, dass die Chemie sichere und zukunftsfähige Arbeitsplätze biete. Zudem habe sich die Branche einer nachhaltigen Entwicklung verschrieben. „Wer hier arbeitet, kann innovative Lösungen der Zukunft mitgestalten. Das ist doch ein enormer Wettbewerbsfaktor!“