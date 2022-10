Lieferservice für Essen : Uber Eats startet sein Angebot mit zwei Dutzend Restaurants in Krefeld

Uber Eats startet sein Angebot in Krefeld, aber vorerst noch nicht mit eigenen Kurierfahrern. Foto: Uber Eats/Friedrich Kabler

Krefeld Der US-amerikanische Online-Dienstleister beginnt in der Seidenstadt seinen Essenslieferdienst zunächst ohne eigene Kurierfahrer.

Das US-amerikanische Dienstleistungsunternehmen Uber mit Sitz in San Francisco hat mit seinen Fahrdienstangeboten in Deutschland Schlagzeilen gemacht. Am Ende mussten Gerichte entscheiden, wer unter welchen Umständen in der Personenbeförderung tätig werden darf. Seit 2009 hat der Online-Vermittlungsservice mehr als zehn Milliarden US-Dollar Jahresumsatz erzielt. Fünf Jahre später ging Uber Eats an den Start. Jetzt kündigten die Amerikaner an, auch in Krefeld ihre Dienste anbieten zu wollen. Das soll zunächst noch ohne eigene Kurierfahrer geschehen.

Mit dem Angebot an Essenlieferungen in Krefeld weitet Uber Eats nach eigenen Angaben seine Palette an Städten in der Metropolregion Rhein-Ruhr aus. Nutzer können ihre Essenswünsche über die Uber Eats- und die Uber-App aufgeben. Damit sei das Angebot bereits in mehr als 40 Städten in Deutschland verfügbar, berichtete ein Unternehmenssprecher.

Insgesamt rund zwei Dutzend Partner-Restaurants kooperieren zu Beginn in Krefeld mit Uber Eats und bieten ihre Gerichte auf der Plattform an. Nutzer können aus dieser Auswahl regionaler und internationaler Küchen wählen und sich das Essen an den Ort ihrer Wahl liefern lassen. „Wir wurden bereits sehnlich erwartet: Allein im vergangenen Jahr haben wir in Krefeld und Neuss rund 16.000 Bestellversuche über Uber Eats registriert”, erklärte ein Uber-Sprecher.

So funktioniert Uber Eats: Nutzer wählen einfach ihre Lieblingsgerichte über die App aus. Die Technologie im Hintergrund verbindet die Restaurants mit den Kurieren und Kunden. Der Kunde kann in der App genau nachvollziehen, wie weit der Zubereitungsprozess fortgeschritten ist. Bezahlt wird bequem und bargeldlos in der App, zum Beispiel mit Kreditkarte, per Apple Pay oder PayPal, aber auch Barzahlung ist möglich.

Die Auslieferung in Krefeld übernähmen zum Start die Restaurants selbst. Perspektivisch wolle Uber Eats auch hier zusammen mit lokalen Lieferfirmen einen Lieferservice anbieten. Die Lieferzeit von der Bestellung bis zum Kunden liege bei Uber Eats weltweit im Durchschnitt bei unter 30 Minuten. Dies solle auch in Krefeld möglichst schnell erreicht werden, berichtete ein Uber-Sprecher weiter.