Unternehmen in Dormagen : Currenta setzt auf kreative Externe

Zons Bei einem Workshop in Zons lieferten junge Talente aus Wissenschaft und Start-up-Szene überzeugende Ideen für die Zukunft de Chemparks.

Maximilian Laufer bringt es auf den Punkt. „Die Industrie muss sich für die Zukunft verändern. Sie muss digitaler, grüner und nachhaltiger werden“, sagt der Sprecher des Chempark-Betreibers Currenta im Gespräch mit unserer Redaktion. Aufbauend auf dieser Erkenntnis hat das Unternehmen Neuland betreten und sich externe Verstärkung ins Boot geholt. Kreative Köpfe mit guten Ideen konnten sich für einen Workshop in der Nordhalle in Zons bewerben, um – aufgeteilt in zehn interdisziplinäre Teams – 48 Stunden lang gemeinsam die Zukunft des Chemparks mitzugestalten. Die Veranstaltung kann mit dem neudeutschen Begriff „Hackathon“ überschrieben werden, einer Kombination aus den Wörtern „Hacken“ und „Marathon“. Wobei in diesem Fall „hacken“ nichts mit Internetkriminalität zu tun hat. Die Hacker werden hier als Tüftler mit viel Sachkenntnis und Einfallsreichtum geschätzt, die in kurzer Zeit innovative Lösungen oder funktionsfähige Prototypen für bestimmte Anforderungen bauen.