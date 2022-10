Umsatzzahlen drittes Quartal : Drägerwerke können ihre vielen Aufträge nicht zeitnah abarbeiten

Die Drägerwerke sind mit einer der größten Niederlassungen seit mehr als 40 Jahren in Krefeld vertreten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Defizite im dritten Quartal. Diese lagen vor allem an der rückläufigen Nachfrage bei coronabezogenen Produkten sowie höheren Beschaffungskosten.

(sti) Der Umsatz der Drägerwerke lag im dritten Quartal dieses Jahres unter den Erwartungen des Unternehmens. Mit rund 725 Millionen Euro sei er auf Basis vorläufiger Berechnungen währungsbereinigt 9,1 Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums (drittes Quartal 2021: 769,6 Millionen Euro) geblieben. Grund sei insbesondere die anhaltende Störung der Lieferketten und damit verbunden die nur langsam einsetzende Verbesserung der Verfügbarkeit von Vorprodukten gewesen, die nötig seien, um Endprodukte zu fertigen und an Kunden auszuliefern. Infolgedessen habe sich die Umsatzrealisierung aus dem hohen Auftragsbestand verzögert, so ein Unternehmenssprecher.

Die Drägerwerke mit Sitz in Lübeck sind seit mehr als 40 Jahren auch in Krefeld ansässig. 400 Mitarbeiter – davon 290 im Außendienst – sind seit dem Sommer 2018 in einem Neubau im Europark Fichtenhain im Verkauf von Produkten aus den Sparten Sicherheits- und Medizintechnik für die Regionen Nordrhein-Westfalen, Hessen und Teile von Rheinland-Pfalz tätig.