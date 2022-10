„Der Kurs stimmt“ : Krefeld verbessert sich in der Bitkom-Rangliste der Großstädte

Krefeld Der Smart City Index des Branchenverbandes der Informations- und Telekommunikationsbranche gilt als Digitalranking für deutsche Großstädte.

(RP) Die Stadt Krefeld hat sich um 13 Plätze auf dem Smart City-Index 2022 des Bitkom-Vereins, dem Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche verbessert. Bitkom hat insgesamt 81 Großstädte in Deutschland untersucht. Landete Krefeld beim Ranking im vergangenen Jahr auf Rang 62, steigt die Stadt nun auf Rang 49 auf und liegt damit erstmals im „gesicherten Mittelfeld“. Das gab die Stadt am Mittwc bekannt.

Auf der Webseite des Vereins sind alle Ergebnisse detailliert abrufbar. Krefeld hat sich vor allem in den Bereichen „Energie und Umwelt“, „Mobilität“ und „IT und Kommunikation“ verbessert. In der „Umweltsensorik“ erreicht die Stadt beispielsweise volle Punktzahl. Auch bei der „Intelligenten Straßenbeleuchtung“ ist mit einem Index von 75 ein hoher Wert erzielt worden. Punkten konnte die Stadt auch beim Thema Multimodalität mit einem Index von 75. Auch Einzelfaktoren, insbesondere die Online-Terminvergabe sowie Online-Dienstleistungen, sorgen mit einem Punktefortschritt für den beachtlichen Sprung in der Gesamtwertung nach vorn. „Die Möglichkeit der OnlineTerminvereinbarung wird aktuell systematisch über alle hierfür in Frage kommenden Bereiche der Stadtverwaltung ausgerollt. Ein großer Teil der städtischen Dienstleistungen ist bereits online beantragbar, unter anderen auch die städtischen Leistungen, die wir als Stadtverwaltung für eine Unternehmensgründung erbringen“, sagt Dezernentin Cigdem Bern.