Regimentsappell der Prinzengarde der Stadt Krefeld : Prinzengarde ernennt Friedhelm Funkel zum Ehren-Rittmeister

Krefeld Die Prinzengarde der Stadt hat Krefelds vermutlich bekanntesten Fußballer und Trainer beim traditionellen Regimentsappell ausgezeichnet. Ein großer Fackelzug eröffnete den Abend.

(oli) Besondere Auszeichnung für einen besonderen Krefelder: Die Prinzengarde der Stadt Krefeld hat den früheren Fußball-Bundesligatrainer und -spieler des SC Bayer Uerdingen, Friedhelm Funkel , in einer Feierstunde zum Ehren-Rittmeister ernannt. Hunderte Mitglieder wohnten dem Regimentsappell bei, den der Grün-Weiße Corps im Stadtwaldhaus feierte und der den internen Start für die Karnevalssession 2022/23 darstellt. Laudator Ex-Prinz Johannes Kockers verstand es in seiner Rede dazu brillant, eine Brücke zwischen Profifußball und (Profi-)Karneval zu schlagen. Funkel zu Ehren traten außerdem die Cheerleader des 1. FC Köln auf - auch bei den Geißböcken war der gebürtige Neusser einst als Cheftrainer tätig und rettete den Club in der Saison 2020/21 vor dem Abstieg aus der Ersten Liga. Anschließend erklärte er dann seinen „Ruhestand“ als Fußballtrainer.

Der stimmungsvolle Abend begann mit einem großen Fackelzug des aktiven Corps samt Spielmannszügen durch den abendlichen Stadtwald mit Frontabnahme durch den designierten Prinzen Dirk II. (Bongartz). Präsident Christian Cosman wusste in seinen einleitenden Worten an das Corps vor allem eins hervorzuheben: „Herausfordernde Monate liegen hinter uns. Dies hat uns alle beruflich und privat gefordert. Ich freue mich, dass wir alle es gemeinsam geschafft haben, den Zusammenhalt im Corps nachhaltig zu bewahren und zu stärken. Wir sind bereit!“ Vor allem dürfe herausgehoben werden, dass es die Prinzengarde verstanden habe, trotz Pandemie-bedingter Sessions-Absagen, sieben neue aktive Mitglieder in großer Uniform an den Verein zu binden. „Unsere Mitgliederstatistik entwickelt sich erfreulicherweise in positiver Richtung“, sagte Cosman.