Krefelder Unternehmen in Düsseldorf : Jagenberg präsentierte sich auf der Messe K

Krefeld Mit acht Unternehmen demonstrierte die Krefelder Jagenberg Gruppe auf der Messe K in Düsseldorf Kompetenz im Bereich Industrial Solutions. Die Jagenberg AG ist die Führungsholding der Kleinewefers Beteiligungsgesellschaft.

Die zur Kleinewefers-Gruppe gehörende Jagenberg AG, mit Sitz in Krefeld, ist eine strategische Management-Holding, die in ihren 21 operativen Beteiligungsgesellschaften derzeit rund 1300 Mitarbeiter in Europa, Asien und den USA beschäftigt. Die Jagenberg Gruppe ist auf den Geschäftsbereich Industrial Solutions fokussiert, deren Kern-Geschäftsfelder sich auf Maschinen und Anlagen, Automatisierungs- und Steuerungstechnik sowie digitale Lösungen für die Verarbeitung bahnförmiger Materialien wie Folien oder Papier beziehen.

Mit acht Unternehmen demonstrierte die Krefelder Jagenberg Gruppe auf der Messe K in Düsseldorf umfassende Kompetenz im Bereich Industrial Solutions. Dort zeigten die acht Unternehmen ihre leistungsstarken und innovativen Maschinen für die Verarbeitung und Veredelung bahnförmiger Materialien ebenso wie zahlreiche angegliederte Leistungen für die Wertschöpfungskette. Mit dem Bereich „Digital Customer Solutions“ blickten sie darüber hinaus in die digital vernetzte Zukunft, wodurch eine Unterstützung der Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit mit innovativen Produkten unterstützt werde.

Auch mit dem Bereich Digital Customer Solutions präsentierten die Unternehmen der Jagenberg Gruppe ein Novum: Die digitale integrative Plattform the@vanced und das Kundenportal my@vanced integrieren die maschinelle Be- und Verarbeitung bahnförmiger Materialien in ein digitales Ökosystem. Damit erschließe die Jagenberg Gruppe beim Einsatz ihrer Maschinen ganz neue Möglichkeiten in puncto Effizienz, Produktivität sowie Ausfallsicherheit und stelle einen Zugang zu den Möglichkeiten nachhaltigerer Produktion bereit, so die Sprecherin weiter. Zudem bildeten die Systeme einen Remote Service, der einen Zugriff, zum Beispiel auf die Schneid- und Wickelmaschinen, per hochsicherer IP-Verbindung gestatte und die Potenziale einzelner und vernetzter Maschinen erweitere.