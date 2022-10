Versandhändler Galaxus : 18- bis 29-Jährige kaufen ihre Möbel gerne online ein

Der Krefelder Galaxus-Standort in Hüls. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Schweizer Online-Versandhändler Galaxus, der von seinen beiden Standorten im Krefelder Stadtgebiet aus die Märkte Deutschland und Österreich versorgt, hat die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) beauftragt, eine repräsentative Umfrage durchzuführen.

(sti) Demnach kaufen die Deutschen ihre Möbel immer öfter auch online. Am wichtigsten sei ihnen dabei eine umfassende Produktbeschreibung und die Lieferung bis an den Verwendungsort. Weniger wichtig seien Montage und Beratung. An der Nachhaltigkeit scheideten sich die Geister, erklärte ein Galaxus-Sprecher.

Für die Umfrage der GfK wurden 2508 Personen in der sogenannten DACH-Region interviewt. DACH steht für die Länderkennungen für Deutschland, Österreich und der Schweiz, die Länder, in denen Galaxus bislang sein Geschäft betreibt. Mittelfristig will der Online-Versandhändler von Krefeld aus weitere europäische Länder versorgen. Laut Studie kauften knapp acht von zehn Deutschen noch vorwiegend im stationären Möbelhaus ein. Doch bereits 21,7 Prozent sagen, dass sie vorwiegend online shoppen. Trendsetter seien die 18- bis 29-Jährigen (26,7 Prozent), aber auch 23,1 Prozent der 50- bis 59-Jährigen kauften vorwiegend online. Ab 60 Jahren werde der Anteil kleiner. Entscheidend beim Online-Kauf von Möbeln sei für die Befragten eine detaillierte Produktinformationsseite, berichtete der Sprecher.