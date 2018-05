Lokalsport: Zufriedene Gesichter beim TV Oppum

Krefeld Der Altmeister kann bei einem Sieg in Überruhr am letzten Spieltag noch auf Platz drei landen.

Im letzten Meisterschaftsspiel der Handball-Oberliga tritt der TV Oppum beim Saisonfinale am Samstag um 18 Uhr in der Sporthalle an der Klapperstraße in Essen bei der SG Überruhr an. "Am liebsten wollen wir mit einem Sieg die Saison beenden und uns für eine sehr gute Saison belohnen", wünschte sich Oppums Trainer Ljubomir Cutura. Der kommende Gastgeber wird allerdings alles andere als eine einfache Hürde.