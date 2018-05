Lokalsport: Letzter Vorhang für das Erfolgsteam

Krefeld Wenn am Samstag (19 Uhr) Nordrheinligist Königshof nach Lobberich fährt, dann ist es für das Team der Abgesang.

Handball-Nordrheinligist Adler Königshof blickt auf eine mehr als zufriedenstellende Saison zurück. Der Aufsteiger aus der Oberliga geriet zu keinem Zeitpunkt der Saison in Abstiegsgefahr und trotzte auch den Verletzungen gleich beider Torhüter zum Saisonende hin. Stefan Graetke fehlt bereits seit etwa der Saisonhalbzeit, Paul Keutmann fällt mit Ellenbogenverletzung ebenfalls aus. Vertreter Johannes Lyrmann aber macht einen hervorragenden Job und führte das Team zu drei Siegen in Serie.

Nun also steht für die Mannschaft das letzte Spiel an. Nicht nur in der Saison, sondern auch allgemein. Denn nach der Saison zerfällt die verschworene Gemeinschaft sprichwörtlich in alle Himmelsrichtungen. Die Verantwortlichen werden im Sommer ein komplett neues Team aufbauen. Umso größer ist der Wille der Jungs, auch ihren letzten Saisonauftritt zu gewinnen. Zumal es im TV Aldekerk gegen einen Gegner geht, der absoluten Derbycharakter hat. Viele Freundschaften gibt es zwischen Spielern und Offiziellen beider Teams - aber auch die entsprechenden Rivalitäten.