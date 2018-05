Lokalsport: Final-Four: Prominenter Besuch

Krefeld Beim Final-Four-Turnier in Krefeld wird auch der Videobeweis angewendet.

Im Fußball ist der Videobeweis ein großes Streitthema. Kompetenzgerangel, unklare Zuständigkeiten und strittige Entscheidungen, bringen die Fans Woche für Woche zum Kopfschütteln. Die Verantwortlichen für das Final-Four-Turnier im Hockey, das im Juni in Krefeld steigen wird, können wiederum darüber nur den Kopf schütteln. Einerseits, weil der Fußball nicht von anderen Sportarten lernen will, andererseits, weil Kinderkrankheiten normal seien. "Wir hatten das im Hockey auch. Wir mussten lernen und daraus wurden klare Regeln. Anfangs gab es beispielsweise die Situation, dass der Videoschiedsrichter nur entscheiden durfte, ob der Ball im Tor ist. Dann kam es zu einer Szene, in der das Video zeigte, der Ball war hinter der Linie, aber auch, dass er regelwidrig mit dem Fuß gespielt wurde. Das Tor musste gegeben werden", erzählt Turnierleiter Dr. Christian Deckenbrock.