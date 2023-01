Turnen Ria Hackmann in den Bundeskader berufen

Dem Talentkader des DTB gehören in diesem Jahr 20 Kinder der Jahrgänge 2012/2013 an. Neben den Trainingseinheiten und Lehrgängen warten auf Ria Hackmann zahlreiche Wettkämpfe – so auch in Berlin und Essen – sowie Liga-Wettkämpfe für den Fischelner Sportverein 1998.