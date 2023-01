Interview André Schicks (HSG Krefeld Niederrhein) „Unser Team ist eine Art Leuchtturm“

Schicks: „Ein derartiges Spiel ist etwas komplett Außergewöhnliches. Wir dürfen Folgendes nicht vergessen: Wir sprechen nicht über Profispieler, die mit einem solchen Interesse umgehen können. Bei unserem Gegner TV Aldekerk sind fast alle Spieler in Vollzeit berufstätig und wenige noch im Studium. Bei uns studieren viele und wenige befinden sich schon im Beruf. Beides ist vom Berufssport, welcher normal vor solchen Kulissen ausgetragen wird, noch weit entfernt. Dennoch sehen wir aktuell durch die Verkaufszahlen, dass das Interesse riesengroß ist. Damit haben wir genau das erreicht, was wir dokumentieren wollten. Die Strahlkraft des Handballsports ist in unserer Region exorbitant groß und zeigt auch mit den Aktivenzahlen auf, welches Potenzial noch in unserer Entwicklung steckt. Wenn am Ende des Tages auch alle Zuschauer beim Spiel in der Yayla- Arena mal den Weg zu einem Heimspiel in die Glockenspitzhalle gefunden haben, haben wir eine Menge erreicht. Aktuell sehen wir schon sehr positive Effekte, da unsere durchschnittlichen Zuschauerzahlen schon jetzt oberhalb der Zeit vor der Coronapandemie liegen. Gemeinsam wollten wir ein Zeichen für den Handball setzen und das ist bisher gut gelungen.